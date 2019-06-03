طائرات الاباتشي تقصف جموع المواطنين في محافظة المهرة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة
صعدت القوات السعودية من عملياتها العسكرية في محافظة المهرة، مستهدفة جموع المواطنين المحتجين على تواجد القوات السعودية بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية في محافظة المهرة أن طائرات سعودية، قصفت صباح اليوم الاثنين، تجمعات المواطنين في مديرية شحن.
وأكدت المصادر أن طائرات الاباتشي السعودية قصف محيط تجمع لقبائل مديرية شحن الرافضين لتواجد القوات العسكرية السعودية في المديرية.
ولم تكشف المصادر عما اذا كانت هناك خسائر بشرية الا أنها اكدت أن طائرات الأباتشي السعودية لا زالت تواصل تحليقها المكثف في سماء المديرية .
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