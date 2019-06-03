صعدة : غارة سعودية تستهدف أبراج الاتصالات في حيدان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة شن طيران العدوان السعودي الامريكي فجر اليوم الاثنين غارة جوية على محافظة صعدة مستهدفاً ابراج الاتصالات. وذكر مصدر محلي لـ” الخليج 365 ” أن الغارة استهدفت ابراج شركة الاتصالات بجبل المفتاح بمديرية حيدان. الجدير بالذكر بأن طيران العدوان يستمر باستهداف عدد من محافظات الجمهورية وارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني وهدم البنى التحتية بما فيها ابراج الاتثالات.

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