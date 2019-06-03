مدير عام مؤسسة مسالخ اللحوم بعدن يكشف عن الجهة التي تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المواشي

أوضح الشيخ أحمد عبدالله المريسي مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في العاصمة عدن بأن أسعار المواشي سواء الحية منها أو المذبوحة والرقابة عليها من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ومكاتبها وفروعها في المديريات.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى أنه لا علاقة لمؤسسة المسالخ بأسعار المواشي نهائياً، والتي ارتفعت بشكل جنوني في أسواق اللحوم بالعاصمة عدن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

من جانب آخر أضاف الشيخ أحمد المريسي أن المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم تعتبر مغتصبة في الوقت الراهن، كاشفاً أنها تُـدار حالياً بأيدي وعقليات فاشلة وفاسدة، وبرضى السلطة المحلية في العاصمة عدن، قائلاً "إنها أعاقت وعرقلت القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في العاصمة عدن"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن كل الإجراءات التي تتخدها تلك الأيادي المغتصبة للمؤسسة العامة للمسالخ باطلة كونها خارجة عن القانون وغير شرعية.