تريم حضرموت : قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا

احبطت الأحد قوات الأمن هجوما إرهابيا في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وتمكن رجال الأمن في إحباط هجوم إرهابي استهدف دورية أمنية بمدينة تريم.

ونجح رجال الأمن في القبض على منفذ الهجوم، والسيطرة على الحادثة، بعد إصابة جندي أثناء عملية السيطرة.

وأشاد مدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني خلال زيارته للاطمئنان على صحة الجندي المصاب، باليقظة العالية لأفراد أمن مديرية تريم وسرعتهم في التعامل مع الارهابي والسيطرة عليه.