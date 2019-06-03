شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تعلن قصف معسكر في قلب العاصمة المؤقتة عدن .. والتحالف يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مليشيا الحوثي قبل قليل عن شن طائرة مسيرة من نوع قاصف2 قصفا على معسكر رأس عباس بمدينة عدن جنوب اليمن. وقالت قناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثيين ان الطائرة المسيرة استهدفت عرض وحفل عسكري لقوات الجيش الوطني في معسكر رأس عباس جنوب اليمن. من جانبها أكدت مصادر اعلامية ان دفاعات التحالف العربي أسقطت طائرة دون طيار كانت تخلق في سماء معسكر رأس عباس بمديرية البريقة غرب عدن.

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