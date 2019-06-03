حضرموت: الأمن يحبط هجوم إرهابي ويضبط منفذه بمدينة "تريم"

أحبطت قوات الأمن اليوم الأحد، هجوما إرهابيا استهدف دورية أمنية بمدينة تريم بمحافظة حضرموت(شرقي اليمن). وأسفر الهجوم عن إصابة جندي، فيما تمكن الجنود من القبض على المنفذ. وأشاد مدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني خلال زيارته للاطمئنان على صحة الجندي المصاب، باليقظة العالية لأفراد أمن مديرية تريم وسرعتهم في التعامل مع الإرهابي والسيطرة عليه.



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