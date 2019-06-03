باليستي (بدرf) يدك تجمعات للمرتزقة في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدرF على تجمعات الغزاة والمرتزقه في معسكر الهضبة في محافظة البيضاء, مؤكدا أن الإصابة كانت مباشرة

وجاء الاعلان عن هذه العملية, بعد الإعلان عن تنفيذ سلاح الجو المسير هجوما بطائرة قاصف k2على حفل وعرض عسكري للغزاة والمرتزقة في معسكر راس عباس بعدن, وأكد مصدر في سلاح الجو المسير أن استهداف الغزاة والمرتزقة في معسكر راس عباس أصاب هدفه وجاء بعد عملية رصد واستخبارات دقيقة, مشيرا إلى حدوث انفجار في المعسكر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ” بعد عملية الليلة في عدن ليس هناك مكان آمن لقوى الغزو والاحتلال سواء في داخل اليمن أو خارجه ”

وأضاف سريع ” كان عليهم أن يستوعبوا من قاعدة العند الدروس ولكن استخفافهم بالعقل اليمني سيوصلهم إلي الجحيم, وبنك الأهداف يتسع يوما بعد يوم ولدينا مزيد “