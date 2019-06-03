التميمي يدشن المساعدة العمانية بسيئون في حضرموت

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم توزيع المساعدة العمانية التي تنفذها مؤسسة العطاء التنموية الاجتماعية الخيرية بمديرية سيئون بدعم من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية. وقال رئيس مؤسسة العطاء بحضرموت الشيخ أحمد عبدالقادر حسان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المكرمة تستهدف ألف و 600 أسرة من المحتاجين وذوي الدخل المحدود بهدف تخفيف العبء على الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل. وأعرب الوكيل التميمي عن شكره لسلطنة عمان والهيئة العمانية للأعمال الخيرية على هذه المساعدة .

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