عاجل.. التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة في عدن

أسقطت دفاعات التحالف العربي، مساء الإثنين، حزيران 03، 2019 طائرة مسيرة للحوثيين في أجواء مدينة عدن جنوبي البلاد. وقالت مصادر إن التحالف تمكن من إسقاط الطائرة الحوثية قبل أن تصل إلى هدفها. Advertisements وزعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين استهداف الطائرة لمعسكر رأس عباس في المدينة. وكثفت المليشيا الحوثية من استخدام الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة. وتتهم إيران بتزويد الحوثيين بمعدات وخبراء لصنع مثل هذه الطائرات.

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