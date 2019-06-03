شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمغتربين بالسعودية .. الملك سلمان يستجيب لمناشدة مجلس النواب ويوجه ولي العهد بتخفيف الرسوم على المقيمين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب على منصة تويتر يحمل اسم الاعلامية السعودية مشاعل العتيبي بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في المملكة.

وفي تغريدة قالت مشاعل العتيبي المهتمه بالشأن اليمني ، ان الرئيس هادي قابل الملك سلمان برفقة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، وطلب الاخير من الملك سلمان مراعاة اوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية ، فوعدة الملك بالخير.

وأضاف حساب مشاعل العتيبي ان الملك سلمان رد على البركاني بقولة : " هذا توجية صريح لولي العهد بدراسة قرارات تخفف عن اليمنين في المملكه المملكة سند اليمن ".

وفي ذات السياق نشر المستشار بوزارة الخارجية اليمنية مطهر العنان قبل ساعات تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها :

( استبشروا_خيراً،، هناك مباحثات تجري الآن حول أعادة النظر في الإجراءات المترتبة على رسوم المقيمين اليمنيين ،، كما وردني الخبر من مصدر موثوق )