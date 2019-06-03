عمليات عسكرية في جيزان وكسر زحوفات في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

نفذ ابطال الجيش واللجان في ساعة متاخرة من مساء الاحد هجوم على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في محور جيزان.

واكد مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان شنوا هجوما على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي شرق الخوبة، مؤكدا تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح وإحراق مدرعة واغتنام أسلحة.

وكانت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان قد نفذت في وقت سابق بتسديد الله كمينا قبالة جبل قيس بذات المحور على مجموعة من المرتزقة ما أسفر عن مصرع وجرح المجموعة.

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وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية الاحدزحفين واسعين لمرتزقة العدوان في تبة الدفاع الجوي وبير باشا بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال كسر الزحفين .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تعزيزات للمرتزقة ما ضاعف خسائر المرتزقة.