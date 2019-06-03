تعز.. السلطة المحلية تقر تسعيرة رسمية للمياه

أطلقت السلطة المحلية بمحافظة تعز، يوم الأحد، التسعيرة الرسمية للمياه بالمدينة، لمعالجة الأزمة القائمة.



وأكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، أن تدشين السعر الرسمي لأسعار المياه جاء للحد من معاناة المواطنين جراء التلاعب بأسعار الوايتات والتي بلغت اسعار باهضة والمتمثلة بزيادة الطلب على المياه نتيجة زيادة عدد السكان وعودة النازحين الى المدينة .



ولفت إلى أن السلطة المحلية اتخذت إجراءات حازمة لإيقاف التلاعب بأسعار المياه وضبط المخالفين وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المياه ومكتب النقل وشرطة السير وإدارة شرطة المحافظة .



وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة الحد من أزمة المياه ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين .

من جانبه أوضح مدير عام مكتب النقل في المحافظة محمد النقيب أن لجنة معالجة أزمة المياه ستظل في حالة انعقاد دائم, لتثبيت أسعار المياه التي تم التعميم عليها وضبط أي مخالفات .

وأصدر مكتب النقل ومؤسسة المياه والصرف الصحي تعميم يحدد سعر التعبئة من الآبار وقيمة البيع للمواطنين.

وحدد التعميم، قيمة الوايت سعة 3 – 4ألف لتر بقيمة 4ألف ريال للمواطنين وقيمة التعبئة من البئر 800 ريال، بينما يتم بيع سعة الوايت من 5 – 6 ألف لتر بقيمة 6000 ريال للمواطن.

وأهاب التعميم بملاك الآبار ومالكي وسائقي الوايتات الالتزام والتقيد بالأسعار المذكورة، منوها للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعيرة الرسمية التي تم تحديدها بالتواصل على الأرقام الخاصة بغرفة عمليات لجنة معالجة أزمة المياه وخصص الأرقام التالية:774871936 / 713646719 / 733625911 .



وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات والمعالجات التي قامت بها السلطة المحلية من خلال اللجنة التي تم تكليفها لمعالجة أزمة المياه في المدينة والتي منها تقييم حجم الإنتاج لمختلف الآبار داخل المدينة ومحيطها وتحديد ابرز الصعوبات والإشكالات التي تواجه ملاك الآبار .

