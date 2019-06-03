شكرا لقرائتكم خبر عن العرادة محافظ محافظة مأرب يطلق سراح قيادات حوثية بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم إطلاق سراح القيادي الحوثي خالد عثمان غالب دبيش من سجن الأمن السياسي بمأرب بعد توجيهات من محافظ محافظة مأرب بإطلاق سراحه.

جاءت اوامر محافظ مأرب بعد مذكرة مناشدة وطلب من عضو مجلس النواب اليمني النائب مفضل اسماعيل الابارة

ويجدر بالإشارة ان هذا القائد الحوثي قد تم اعتقالة خلال مروره بنقطة الفلج بمأرب اثناء ذهابة الى مكة لأداء العمرة..

هذا وقد شنت مواقع التواصل الإجتماعي هجوم على النائب اليمني وعلى محافظ محافظة مأرب بسبب توسطهم لإطلاق قيادي حوثي من السجن وهو متهم بقتل وتشريد العشرات من اليمنيين من محافظة ريمة

وبرر النائب اليمني توسطه لإطلاق القائد الحوثي انها جاءت تلبية لطلب محافظ محافظة ريمة وانه لا يعرفه وليست بينه وبين القائد الحوثي اي علاقة.

كما اكد بعض الناشطين والحقوقين ان هذه الاوامر والتوجيهات جاءت مخالفة للنظام والقانون وان المتهم لم يعرض على مكتب النيابة العامة للتحقيق معه قبل إطلاق سراحه

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