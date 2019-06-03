شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء39 مدرع يكرم نخبة من شهداء معركة تحرير عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

برعاية فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي أقامة قيادة اللواء 39 مدرع حفل تكريم نخبة من شهداء معركة تحرير عدن من المليشيات الحوثية .

وفي الحفل الذي أقيم بالذكرى الرابعة لتحرير المدينة من المليشيات الحوثية - وبحضور قائد اللواء 39 مدرع عبدالله الصبيحي وعدد من قيادات المقاومة الجنوبية بمحافظات عدن لحج ابين الضالع.. ألقى ركن التوجيه المعنوي في اللواء 39 مدرع، الأخ النقيب _فهيم فؤاد، كلمةً افتتاحية أكد فيها أهمية الفعالية التي تأتي اعترافاً من القيادات العسكرية والرسمية بتضحيات أبناء عدن في الذود والدفاع عن وطنهم ومدينتهم

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كما ألقى الخضر محمد احمد كلمة باسم المقاومة الجنوبية عدن أكد في مستهلها عن الأهمية التي تكتسبها هذه المناسبة للاحتفال بذكرى تحرير عدن من المليشيات الحوثية ، وقال إن تلك البطولات التي رسمها الاحرار التي تباعا لمسيرة الحراك الجنوبي منذ العام 2007 .

محييا كل التضحيات التي ما زال يسطرها ابنا الجنوب بمختلف الجبهات ضد المد الإيراني . معربا بالشكر والتقدير لقيادة اللواء 39 مدرع ممثلة بالعميد ركن عبدالله الصبحي على هذه التكريم لأسر الشهداء وذلك بالتزامن مع ذكر تاريخ تحرير عدن في العام 2015.

وتم في الحفل عرض فلم وثائقي أظهر عن حجم الدمار الذي لحق بمدينة عدن جراء الاجتياح الغاشم من قبل مليشيات الحوثي والمتحالفة قوات صالح آنذاك ، كما تم توزيع الشهادات التقديرية على أسر الشهداء اللذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم الذي يمثل وفاء لدماء كل الشهداء اللذين ضحوا بارواحهم فدائا للوطن