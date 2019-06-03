شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عن وضعهم تحت الإقامة الجبرية .. الاعلامي جميل عزالدين يفجر مفاجأة عن مسؤولي الشرعية .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول اعلامي يمني عن حجب الإعلام عن مسؤولي الشرعية ومنعهم من متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح جميل عز الدين رئيس قطاع التلفزيون بالحكومة الشرعية، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر ": البعض يطلب مني ببراءة إيصال صوته ومعاناته إلى المسؤولين ولايدري أنهم لم يحجبوهم عنا فقط !بل حجبوا عنهم حتى منشوراتنا وبرامجنا التي تنقل جزء من معاناة الطالب والجريح والمريض والمواطن والجندي.

وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن خضوع الرئيس هادي للإقامة الجبرية ومنعه من العودة إلى أرض الوطن، بمعية عدد من وزراء الحكومة اليمنية وصحفيين .