شكرا لقرائتكم خبر عن قائد كبير في الضالع يعلن تنحية من قيادة كتيبةعسكرية في اللواء33 مدرع لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن القيادي في المقاومة وقائد الكتيبة السابعة بالضالع. طاهر مسعد العقلة عن تنحية من قيادات الكتيبه السابعة.

و قال القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهرمسعدالعقله ان سبب تنحية من قيادة الكتيبة السابعة في اللواء 33مدرع لأسباب كثيرة منها زج الأفراد في جبهات القتال بدون ذخائر معدات عسكرية ومنهم من يستشهد ومنهم من يكون جريح و عدم اهتمام قيادات اللواء في ذلك.

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واضاف العقلع ان هناك أسباب كثيرة من بداية المعركة الى يومنا هذا ونحن نقوم بشراء الذخائر ونصرفها على الأفراد في جبهات القتال على حسابنا .

وتسأئل العقلة أين تذهب خصميات اللواء والمبالغ المخصصه له ولا نعلم من المسئول علينا وعلى افرادنا في جبهات القتال.

وأكد القائد العقلة ان له الشرف ان يكون جندياً مقاومآ في المقاومه الجنوبيه ولا يكون قائدآ في اللواء 33مدرع.