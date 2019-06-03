عاجل: هجوم جوي على حفل وعرض عسكري للغزاة والمرتزقة في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
شن أبطال الجيش واللجان الشعبية في ساعة متأخرة من مساء الأحد هجوماً جوياً على أحد المعسكرات التابعة لتحالف العدوان في عدن جنوب اليمن.
وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل هجوما بطائرة قاصف 2K على حفل وعرض عسكري للغزاة والمرتزقة في معسكر راس عباس بعدن
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