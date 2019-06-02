تعز.. المخلافي يشدد على رفع مستوى الأداء في المجال الصحي

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على رفع مستوي الأداء في المستشفات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع ضم كل من وكيلة المحافظة للشؤون الصحية والجرحى الدكتورة ايلان عبدالحق ومدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، ومدراء مستشفيات الثورة والعسكري والجمهوري والروضة والصفوة والبريهي.

ووفق وكالة "سبأ" شدد المخلافي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في استقبال ومعالجة جرحى الحرب من أبطال الجيش الوطني الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن تعز التي رفضت الخضوع لإرادة الميليشيا الانقلابية وقاومت بصلابة وسطرت أروع البطولات.

وأكد على سرعة نقل الجرحى إلى المستشفيات والتنسيق بين المستشفيات وتقسيم المحافظة الى مربعات طبية كل حسب قربه من المواجهات بالتنسيق مع قيادة المحور عند نقل الجرحى الى المستشفيات.

بدورهما، استعرضا وكيلة المحافظة الدكتورة ايلان عبدالحق ومدير الصحة ومدراء عموم المستشفيات الى شرح مفصل عن قدرة المستشفيات في استقبال الجرحى والمرضي خلال المعركة مع الانقلابين.