عصدان يدشن توزيع كسوة العيد والألعاب لـ 2400 من أبناء النازحين في مأرب

دشن وكيل محافظة صنعاء عايض عصدان، اليوم، مشروع (فرحتكم فرحتنا) الذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية لتوزيع كسوة العيد والألعاب لعدد ألفين و 400 طفل وطفلة منهم 800 من المعاقين والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة والأشد فقراً النازحون من محافظات صنعاء، وأمانة العاصمة وحجة إلى محافظة مأرب، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووفق وكالة "سبأ"، أشاد وكيل محافظة صنعاء عصدان، بهذه المبادرة التي ستدخل السرور إلى العديد من أطفال الأسر النازحة من المحافظات الثلاث والذين اجبرتهم ميليشيا الحوثي على ترك منازلهم وأعمالهم والنزوح والعيش في ظروف صعبة.

وأعرب عصدان، عن شكر السلطة المحلية بمحافظة صنعاء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز للنازحين والمهجرين .. مناشداً المنظمات الإنسانية بالانحياز إلى المساهمة في توفير احتياجات فئة الأسر النازحة والمهجرة والأشد فقراً.