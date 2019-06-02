المكلا على صفيح ساخن.. ومتظاهرون يقطعون شوارع المدينة احتجاجا على وضع الكهرباء.. صور

أفاد مراسل "الخليج 365" في حضرموت، أن مدينة المكلا شهدت خلال الساعات الماضية، تظاهرات كبيرة طالبت بوضع معالجات نهائية لمشكلة الكهرباء بساحل حضرموت.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين الغاضبين قاموا بقطع الخطوط والشوارع الداخلية في المكلا، وأضرموا النار في الإطارات ومنعوا حركة سير المركبات بشكل كامل.

ولفت مراسلنا إلى أن الشيخ صالح الشرفي إمام وخطيب جامع عمر بالمكلا، دعا المتظاهرين إلى التريث والتصرف بعقلانية وعدم الاشتباك مع إخوانهم جنود النخبة الحضرمية، مؤكدا أن يقدر هذه المعاناة التي تشهدها حضرموت.

وأضاف مراسلنا، أن الشيخ صالح الشرفي وعد المتظاهرين برفع معاناتهم إلى سيادة اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، داعيا المتظاهرين إلى عدم تعطيل مصالح الناس وفتح الخطوط.

وأكد مراسل "الخليج 365"، أن جهود الشيخ الشرفي قوبلت بموافقة مبدئية، لكن حركة العبور لا تزال شبه غير ممكنة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.