بن بريك مغرداً عن الزبيدي: الشعب لا يخطئ أبداً في معرفة الصادقين معه

أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، بتحركات رئيس المجلس، اللواء، عيدروس الزبيدي .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "رئيسنا وقائدنا سيدي عيدروس بن قاسم الزبيدي يقود العمل العسكري والسياسي والإغاثي الإنساني والحراك الثقافي والرياضي وكل الأنشطة من داخل أرض الوطن ويلتف حوله الشعب في كل المناسبات" .

وأضاف "الشعب لايخطئ أبدا في معرفة الصادقين معه، ولايخطئ كذلك في تحديد أدوات الشر التي تعيث في الأرض فسادا" .

ويحظى المجلس الإنتقالي الجنوبي، الذي تأسس في مايو 2017م بشعبية واسعة في محافظة الجنوب، كما أنه يمتلك قوة عسكرية، إستطاعت وضع حد لإعتداءات تعرض لها الجنوبيون في أواخر يناير 2018م .