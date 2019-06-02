وكيل مأرب للشؤون الإدارية يدشن توزيع كسوة العيد المقدمة من مركز الملك سلمان

دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري - اليوم الأحد - في مخيم الميل للنازحين، مشروع كسوة العيد للنازحين والمحتاجين في محافظات إقليم سبأ (مأرب، الجوف، والبيضاء).

وتشمل كسوة العيد المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 72 ألف قطعة، منها 12 ألف قطعة رجالي وولادي، و60 ألف قطعة نسائي وبناتي.

وخلال التدشين أشار الوكيل الباكري إلى أهمية هذه اللفتة الإنسانية في مساعدة الأسر النازحة والأشد فقراً في إدخال السرور وفرحة العيد على أطفالها في ظل الأوضاع المعيشية البائسة التي تعيشها الأسر والارتفاع الكبير في الأسعار.

وأعرب عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان على التدخلات الإنسانية التي يقدمها في دعم العديد من المشاريع في مختلف المجالات الإغاثية والإيوائية والمائية والدوائية وغيرها.

حضر التدشين مدير مكتب مركز الملك سلمان بالمحافظة عبدالرحمن الصيعر ، ومدير عام المبادرات المجتمعية بمحافظة مأرب طه الشميري ، وممثلو جمعية بناء الخيرية المنفذة للمشروع.

