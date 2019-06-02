أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 2 يونيو 2019م، وهي كالتالي:
موظفو المؤسسات يفضحون مزاعم الحوثيين بشأن صرف المرتبات
https://www.alyamanalaraby.com/392665
الحربي: الحوثية تؤكد مجدداً أنها مجرد أداة إيرانية
https://www.alyamanalaraby.com/392666
الإرياني: صور الخميني رفعها الحوثيون على متن سيارات سلمت من الأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby.com/392669
صعدة.. قصف جوي يطال أهدافا للمليشيا في سحار
https://www.alyamanalaraby.com/392670
البحسني يفتتح محطة وقود في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/392679
الكشف عن أساليب الابتزاز والنهب الحوثي للمواطنين والتجار والمؤسسات
https://www.alyamanalaraby.com/392682
الدبعي: الحوثيون يستخدمون النساء كأداة للابتزاز
https://www.alyamanalaraby.com/392695
البُحسني يُبارك بنجاح الخطة الأمنية بحضرموت لشهر رمضان
https://www.alyamanalaraby.com/392697
وكيل الحديدة: كم من نساء رمّلت وأطفال يُتمت بسبب الحوثية المدعومة من إيران
https://www.alyamanalaraby.com/392708
صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في شدا
https://www.alyamanalaraby.com/392711
تعرف على أبرز 5 قراء في العالم من أصول يمنية.. فيديو
https://www.alyamanalaraby.com/392714
السفارة في ماليزيا تبدأ تسجيل الرحلات للخروج النهائي لليمنيين مجانا
https://www.alyamanalaraby.com/392717
تعرف على أسعار الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/392721
البحسني يبارك نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وعتبرها نموذج على مستوى الوطن
https://www.alyamanalaraby.com/392729
إصابة طفلة في الحديدة برصاص قناص حوثي
https://www.alyamanalaraby.com/392732
مراسلنا.. عودة خدمتي الانترنت والهاتف إلى مأرب و3 محافظات يمنية
https://www.alyamanalaraby.com/392734
مستشفى ذمار العام يستقل جثث 16 حوثي لقوا مصرعهم في تعز
https://www.alyamanalaraby.com/392737
وفاة طفلة بماس كهربائي نتيجة الأمطار في التواهي بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/392739
محتجون يقطعون طريق رئيسي في المكلا تنديدا بانقطاع الكهرباء
https://www.alyamanalaraby.com/392746
الإنتقالي يناقش المستجدات على الساحة الجنوبية والوضع العام
https://www.alyamanalaraby.com/392748
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