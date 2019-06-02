أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 2 يونيو 2019م، وهي كالتالي: موظفو المؤسسات يفضحون مزاعم الحوثيين بشأن صرف المرتبات https://www.alyamanalaraby.com/392665 الحربي: الحوثية تؤكد مجدداً أنها مجرد أداة إيرانية https://www.alyamanalaraby.com/392666 الإرياني: صور الخميني رفعها الحوثيون على متن سيارات سلمت من الأمم المتحدة https://www.alyamanalaraby.com/392669 صعدة.. قصف جوي يطال أهدافا للمليشيا في سحار https://www.alyamanalaraby.com/392670 البحسني يفتتح محطة وقود في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا https://www.alyamanalaraby.com/392679 الكشف عن أساليب الابتزاز والنهب الحوثي للمواطنين والتجار والمؤسسات https://www.alyamanalaraby.com/392682 الدبعي: الحوثيون يستخدمون النساء كأداة للابتزاز https://www.alyamanalaraby.com/392695 البُحسني يُبارك بنجاح الخطة الأمنية بحضرموت لشهر رمضان https://www.alyamanalaraby.com/392697 وكيل الحديدة: كم من نساء رمّلت وأطفال يُتمت بسبب الحوثية المدعومة من إيران https://www.alyamanalaraby.com/392708 صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في شدا Advertisements https://www.alyamanalaraby.com/392711 تعرف على أبرز 5 قراء في العالم من أصول يمنية.. فيديو https://www.alyamanalaraby.com/392714 السفارة في ماليزيا تبدأ تسجيل الرحلات للخروج النهائي لليمنيين مجانا https://www.alyamanalaraby.com/392717 تعرف على أسعار الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة بصنعاء https://www.alyamanalaraby.com/392721 البحسني يبارك نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وعتبرها نموذج على مستوى الوطن https://www.alyamanalaraby.com/392729 إصابة طفلة في الحديدة برصاص قناص حوثي https://www.alyamanalaraby.com/392732 مراسلنا.. عودة خدمتي الانترنت والهاتف إلى مأرب و3 محافظات يمنية https://www.alyamanalaraby.com/392734 مستشفى ذمار العام يستقل جثث 16 حوثي لقوا مصرعهم في تعز https://www.alyamanalaraby.com/392737 وفاة طفلة بماس كهربائي نتيجة الأمطار في التواهي بعدن https://www.alyamanalaraby.com/392739 محتجون يقطعون طريق رئيسي في المكلا تنديدا بانقطاع الكهرباء https://www.alyamanalaraby.com/392746 الإنتقالي يناقش المستجدات على الساحة الجنوبية والوضع العام https://www.alyamanalaraby.com/392748

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