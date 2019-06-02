اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 2 يونيو 2019م، وهي كالتالي:

 

 موظفو المؤسسات يفضحون مزاعم الحوثيين بشأن صرف المرتبات

https://www.alyamanalaraby.com/392665

 

 الحربي: الحوثية تؤكد مجدداً أنها مجرد أداة إيرانية

https://www.alyamanalaraby.com/392666

 

 الإرياني: صور الخميني رفعها الحوثيون على متن سيارات سلمت من الأمم المتحدة

https://www.alyamanalaraby.com/392669

 

 صعدة.. قصف جوي يطال أهدافا للمليشيا في سحار

https://www.alyamanalaraby.com/392670

 

 البحسني يفتتح محطة وقود في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا

https://www.alyamanalaraby.com/392679

 

 الكشف عن أساليب الابتزاز والنهب الحوثي للمواطنين والتجار والمؤسسات

https://www.alyamanalaraby.com/392682

 

 الدبعي: الحوثيون يستخدمون النساء كأداة للابتزاز

https://www.alyamanalaraby.com/392695

 

 البُحسني يُبارك بنجاح الخطة الأمنية بحضرموت لشهر رمضان

https://www.alyamanalaraby.com/392697

 

 وكيل الحديدة: كم من نساء رمّلت وأطفال يُتمت بسبب الحوثية المدعومة من إيران

https://www.alyamanalaraby.com/392708

 

 صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في شدا

Advertisements

https://www.alyamanalaraby.com/392711

 

 تعرف على أبرز 5 قراء في العالم من أصول يمنية.. فيديو

https://www.alyamanalaraby.com/392714

 

 السفارة في ماليزيا تبدأ تسجيل الرحلات للخروج النهائي لليمنيين مجانا

https://www.alyamanalaraby.com/392717

 

 تعرف على أسعار الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة بصنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/392721

 

 البحسني يبارك نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وعتبرها نموذج على مستوى الوطن

https://www.alyamanalaraby.com/392729

 

 إصابة طفلة في الحديدة برصاص قناص حوثي

https://www.alyamanalaraby.com/392732

 

 مراسلنا.. عودة خدمتي الانترنت والهاتف إلى مأرب و3 محافظات يمنية

https://www.alyamanalaraby.com/392734

 

 مستشفى ذمار العام يستقل جثث 16 حوثي لقوا مصرعهم في تعز

https://www.alyamanalaraby.com/392737

 

 وفاة طفلة بماس كهربائي نتيجة الأمطار في التواهي بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/392739

 

 محتجون يقطعون طريق رئيسي في المكلا تنديدا بانقطاع الكهرباء

https://www.alyamanalaraby.com/392746

 

 الإنتقالي يناقش المستجدات على الساحة الجنوبية والوضع العام

https://www.alyamanalaraby.com/392748

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا