العمالقة تتصدى لهجوم حوثي عنيف شمال حيس بالحديدة

تصدت قوات ألوية العمالقة، اليوم الأحد، لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإنقلابية، على مواقعها القريبة من منطقة بني مغازي شمال مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة .

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر عسكرية أن مجاميع تابعة للمليشيات قامت بهجوم واسع نحو مواقع العمالقة بهدف السيطرة على المواقع القريبة من منطقة بني مغازي شمالي المدينة .

وافادت المصادر أن قوات ألوية العمالقة وجهت صفعة قوية للحوثيين وتمكنت من كسر الهجوم الحوثي والتصدي له بشكل حازم وقوي للعناصر المتسللة وأفشلت محاولتها التقدم والسيطرة على المنطقة .

واضافت أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرت العناصر الأخرى على الفرار، وهو ما أربك حسابات المليشيات وخططها للتقدم نحو حيس .

وتواصل محاولات الحوثيين التسلل والتمدد والسيطرة على منطقة بني مغازي الواقعة بين مديريتي حيس والجرّاحي بعد أيام من عمليات التسلل والقصف العنيف والمستمر الذي تشنه المليشيا على مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات العمالقة واستهداف الأحياء السكنية في مختلف مدن محافظة الحديدة .