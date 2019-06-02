المقطري تكشف إختطاف الحوثيين لـ182 امرأة في ثلاث محافظات

قالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية، إشراق المقطري، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باختطاف 182 امرأة في محافظات صنعاء وعمران والحديدة.

وذكرت المقطري في تغريدة لها، إن الميليشيات تحتجز 100 امرأة في ثلاث غرف بسجن في صنعاء، و 70 امرأة في سجن بمحافظة عمران، و12 امرأة في الحديدة.

وأشارت إلى أن الميليشيات اقتادت تلك النساء من أمام المدارس والمنازل بخدعة الإغاثة، غير أن السبب الرئيسي كان للضغط على أسرهن بسبب الاختلاف الفكري والسياسي.

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وطالبت المقطري الناشطات اليمنيات بالضغط على الميليشيات عبر المبعوث الأممي، بالتوقف عن اختطاف النساء لابتزاز أسرهن.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كشفت مؤخرا، عن انتحار امرأتين، من المختطفات في سجون ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، خلال شهر رمضان.. واعتبرت "إقدام سجينتين على الانتحار، يؤكد مدى الممارسات الإجرامية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحقهن".

كما أكدت المنظمة أنها رصدت سابقاً حالتي انتحار مماثلتين ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون الحوثيين إلى أربع حالات.