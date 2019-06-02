السلطات ترحل 650 مهاجرا من مطار عدن إلى بلدانهم

قامت السلطات المحلية في عدن اليوم بترحيل 650 مهاجرا غير شرعيا عبر مطار عدن على ست رحلات جوية ضمن عملية العودة الطوعية الى بلدانهم.



وقال مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الترحيل وفق لوكالة سبأ ان من بين المهاجرين الذين تم نقلهم عدد من الأطفال والنساء، وبفضل تظافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة التي حرصت على سلامة المهاجرين بما يتسق مع بنود القانون الدولي الانساني توجت عملية الترحيل بنجاح كبير وفقا لما هو مرسوم لها.

وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة المبذولة عبر اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والمنظمة الدولية للهجرة.

واعرب عن امل اللجنة في ان يتم تسهيل مزيد من رحلات الطيران لتسريع نقل ما تبقى من الاعداد المتواجدة من المهاجرين غير الشرعيين.