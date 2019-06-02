وقال مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الترحيل وفق لوكالة سبأ ان من بين المهاجرين الذين تم نقلهم عدد من الأطفال والنساء، وبفضل تظافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة التي حرصت على سلامة المهاجرين بما يتسق مع بنود القانون الدولي الانساني توجت عملية الترحيل بنجاح كبير وفقا لما هو مرسوم لها.
وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة المبذولة عبر اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والمنظمة الدولية للهجرة.
واعرب عن امل اللجنة في ان يتم تسهيل مزيد من رحلات الطيران لتسريع نقل ما تبقى من الاعداد المتواجدة من المهاجرين غير الشرعيين.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات ترحل 650 مهاجرا من مطار عدن إلى بلدانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.