حضرموت.. بن حبريش يدشن توزيع كسوة العيد لـ 1350 طفلًا في المكلا

دشن وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي اليوم، توزيع كسوة العيد لـ 1350 طفلًا من الأيتام والأسرة المحتاجة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة في 10 تجمعات سكنية في مدينة المكلا.

ووفق وكالة "سبأ"حث العليي على تظافر الجهود لمساعدة المحتاجين من الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وأكد دعم قيادة المحافظة لهذه المشاريع من أجل تخفيف الأسر الفقيرة، وتشجيع المبادرات المجتمعية الانسانية والخيرية على تقديم الدعم والمساعدة لكافة الشرائح الاجتماعية.