شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر بيان عاجل بشأن موعد عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، وهذا نصه:

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ .