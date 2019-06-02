شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة... قيادي بارز يتوعد بإبادة هذا الحي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد قيادي يدعى عبدالفتاح جماجم موالي لقائد معسكر 20 المثير للجدل في مديرية صيرة بالعاصمة عدن في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن بالاعتداء على أهالي حي البادري .

وقال عبدالفتاح

يا عيال البادري

أني أرى رؤوسكم قد أينعت

وقد حان قطفوها

وأني لقاطفوها وأختتم منشوره بالقول من الان سمونا فتاح المجنون بدلا من فتاح الجماجم ولا سمونا فتاح الجماجم المجنون

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