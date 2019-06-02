شكرا لقرائتكم خبر عن " محمد بن زايد " يوجه صفعة موجعة للمجلس الانتقالي ويكشف عن توجهات صادمة لأبوظبي تجاه قيادات الأخير( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ولي العهد الاماراتي الشيخ محمد بن.زايد في تصريح لقناة ابوظبي عقب عودته من قمة مكة بانه يتوجب على قادة المجلس الانتقالي في اليمن ان يتحولوا لحزب سياسي ان هم ارادوا خوض الانتخابات الى جانب بقية الاحزاب اليمنية المتواجدة على الساحة.

وقال : حان الوقت ليتحول الانتقالي اليمني لحزب سياسي ليخوض منافسات شريفة في الانتخابات اليمنية التي ستجرى بعد توقف الحرب.

واضاف: ان المرحلة الحالية تتطلب نضالاً سلمياً عن طريق انتخابات حرة ونزيهه لمن اراد ان يعتلي سدة الحكم في اليمن.

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وقال ايضاً: بانه لم يعد مقبولاً استخدام القوة للوصول للحكم.. ويكفي الشعب اليمني حروباً وصراعات وحان الوقت للبناء والتعمير واصلاح ماخربته الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي واردف قائلاً: من اراد ان يحكم اليمن فلا طريق امامه الا طريق الانتخابات

ولفت ولي عهد ابوظبي : بان دول التحالف وعلى وجه الخصوص السعودية والامارات ملتزمة باعمار مادمرته الحرب والوقوف الى جانب الشعب اليمني الشقيق ولن نسمح بعودة الصراعات تحت اي ذريعة او مبرر.

وشدد ولي العهد الاماراتي على ان السبيل الوحيد للوصول لسدة الحكم في اليمن هي الصناديق الانتخابية دون سواها. نقلاً عن تلفزيون ابوظبي السبت1 يونيو2019