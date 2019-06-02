شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فلكياً: رؤية هلال شوال غداً غير ممكنة والعيد الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مركز الفلك الدولي، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال أصدرت بياناً موحدا يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

فيما يلي بيان موحد حول ظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ، وقد أصدر البيان ووقع عليه 30 متخصصا من 14 دولة مبينة أسماؤهم في نهايته، وفقا لـ”صحيفة الإمارات اليوم”.

وأوضح البيان أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 06 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ يوم الإثنين 03 يونيو وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الإثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

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وأوضح المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة استراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط.

ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الإثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 04 يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 05 يونيو.