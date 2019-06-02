اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الأحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء اليوم الأحد، وهي كالتالي: 

اسعار الشراء 

السعودي:       146

الدولار      :   548

الإماراتي   :    147

أسعار البيع :

Advertisements

السعودي   :     148

الدولار      :    555

  الإماراتي  :    149

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا