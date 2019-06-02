مدير شرطة حضرموت يزور جرحى الأمن في الحادث الإرهابي بتريم

قام مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني مساء اليوم بزيارة الى مدينة تريم للاطمنئان على صحة الجندي المصاب المشارك في عملية إحباط الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية أمنية بمدينة تريم اثناء تأديتهم الواجب، متمنيا له الشفاء العاجل للجندي المصاب وسيتم محاسبة كل من يزعزع الأمن والاستقرار.

وأشاد العميد العوبثاني باليقظة العالية لأفراد أمن مديرية تريم على السرعة في التعامل مع الارهابي والسيطرة عليه، ناقلا تحيات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني ووكيل الوادي والصحراء عصام الكثيري مثمنين جهود أفراد أمن تريم الذين احبطوا العمل الإرهابي وقبضوا على مرتكبه .

وقد تمت عملية القبض على الارهابي الذي هجم على الدورية التابعة لأمن وشرطة مديرية تريم بإطلاق النار " والتكبير " على عدد من أفراد أمن مديرية تريم وقد اصيب جندي فيما اقدم الجنود الآخرون بالتصدي للهجوم وإصابة الارهابي بقدمه وتمكن افراد الامن من اللقاء القبض على العنصر الإرهابي مع سلاحه المستخدم في الجريمة.

رافق المدير العام في الزيارة مدير إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت العقيد حسين مسعود مشرف ومدير أمن وشرطة مديرية تريم العقيد عبدالناصر التميمي.

