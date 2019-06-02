الإنتقالي يناقش المستجدات على الساحة الجنوبية والوضع العام

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس المجلس، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، المستجدات على الساحة الجنوبية والوضع العام في الجبهات الحدودية للجنوب .

وتطرق الإجتماع إلى نتائج زيارات قيادات المجلس لجرحى الجبهات الحدودية في مستشفيات العاصمة عدن .

وأشاد بمستوى الرعاية والاهتمام الذي توليه قيادة المجلس للجرحى، تقديرا لما حققوه من انتصارات في جبهات الدفاع عن حدود الوطن الجنوبي.

كما ناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة في أعماله، وفي مقدمتها استكمال مناقشة تقرير نشاطات لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نوقش جزء منه في الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الحوار الجنوبي-الجنوبي.

وفي الختام، استعرض الاجتماع المستجدات على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة الداخلية، ومتطلبات التعامل معها من قبل المجلس .