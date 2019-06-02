محتجون يقطعون طريق رئيسي في المكلا تنديدا بانقطاع الكهرباء

قطع محتجون اليوم الاحد طريقا رئيسيا في المكلا تنديدا على انقطاع التيار الكهربائي. ومنع المحتجون مرور السيارات بعدد من الشوارع. وتصاعدت حدة انقطاعات التيار الكهربائي في حضرموت مؤخرا . وطالب المحتجون السلطات المحلية توفير احتياجات توليد التيار الكهربائي نتيجة لما تشهده المدينة من حر شديد هذه الايام.

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