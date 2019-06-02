وفاة طفلة بماس كهربائي نتيجة الأمطار في التواهي بعدن

توفيت طفلة اليوم الأحد إثر تعرضها لماس كهربائي في منزل أسرتها نتيجة الأمطار في مديرية التواهي بعدن.
وقال مصدر أمني : أن طفلة في العقد الثاني من عمرها تعرضت لماس كهربائي أثناء هطول أمطار غزيرة قبل أيام، نقلت على إثر ذلك إلى العناية المركزة قبل ان تفارق الحياة أمس السبت.
الجدير ذكره ان منزل اسرة الطفلة في حي أكتوبر وحدة عباس بمديرية التواهي، قد تعرض لأضرار كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة.
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