مستشفى ذمار العام يستقل جثث 16 حوثي لقوا مصرعهم في تعز

وصلت إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام امس السبت 16 جثه لقتلى من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم في جبهات القتال بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وذكرت مصادر مطلعة أن نحو 16 جثة لقتلى حوثيين تم إدخالها ثلاجة مستشفى ذمار العام قادمة من محافظة تعز. وتصاعدت المواجهات خلال الأيام الماضية في عدد من الجبهات في محيط مدينة تعز جنوب غرب اليمن، ونشر المصدر أونلاين خبراً عن مقتل قيادي ميداني حوثي من محافظة ذمار ومجموعة من المسلحين كانوا برفقته.

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