مراسلنا.. عودة خدمتي الانترنت والهاتف إلى مأرب و3 محافظات يمنية

عادت خدمتي الانترنت والهاتف الثابت اليوم الأحد بعد انقطاعها أمس السبت على محافظات مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة.

وقال مراسل "الخليج 365" بمحافظة مأرب ان خدمتي الهاتف الثابت والانترنت عادتا مساء اليوم الاحد بعد انقطاع دام لأكثر من 24 ساعة.

وذكرت مصادر مطلعة ان الكابل الرئيسي للاتصالات تعرض للقطع امس السبت بين قشن وسيحوت في محافظة المهرة شرق البلاد.

وأكدت المصادر تمكن فريق هندسي من اصلاح كابل الالياف الضوئية الرئيسي بعد تعرضه للقطع بين قشن وسيحوت مؤكدة عودة الاتصالات والانترنت إلى المهرة وحضرموت ومأرب وشبوة.