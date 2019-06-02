إصابة طفلة في الحديدة برصاص قناص حوثي

اصيبت طفلة في سن الثامنة من عمرها برصاص قناص حوثي بمدينة التحيتا جنوب الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن الطفلة ملاك عبده مسيب أصيبت بجروح بليغة في الرأس، أثناء وجودها خارج المنزل وسط مدينة التحيتا. وأوضحت أن الطفلة أُسعفت إلى أحد مشافي العاصمة المؤقتة عدن للعلاج. وأعلنت قوات الجيش الوطني إحباط هجوم لمليشيا الحوثي جنوب المحافظة. وبحسب موقع سبتمبر نت، فإن مليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع الجيش بمديرية حيس، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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