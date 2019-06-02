تعرف على أسعار الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة بصنعاء

يواصل الريال اليمني استقراره امام العملات الاجنبية في محلات الصرافة في صنعاء وعموم المحافظات اليمنية.

وقال مصرفيون في صنعاء إن سعر الريال امام العملات الاجنبية هو على النحو التالي:

شراء الدولار

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