السفارة في ماليزيا تبدأ تسجيل الرحلات للخروج النهائي لليمنيين مجانا

أعلنت سفارةُ الجمهورية اليمنية في كوالالمبور عن بدء التسجيل في برنامج (تذاكر العودة إلى أرض الوطن) للمواطنين اليمنيين المقيمين في ماليزيا والراغبين بالعودة الى أرض الوطن بشكلٍ نهائي.

وقالت السفارة أن هذه المبادرة للذين هم غير قادرين على تأمين تكلفة السفر. حيث سيكون السفر بإذن الله جواً من مطار كوالالمبور الى مطار صلالة في سلطنة عمان مع مساعدة مالية مقطوعة للسفر براً من مدينة صلالة الى مدينة سيئون في محافظة حضرموت.

ويشترط للتسجيل في البرنامج توفّر الشروط التالية:

1) أن يكون المتقدّم غير قادرٍ على تأمين تكلفة السفر.

2) أن يكون الخروج من ماليزيا نهائيا.

3) أن يكون جواز المتقدم ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر.

4) أن تكون إقامة المتقدم في ماليزيا سارية المفعول (غير كاسر للإقامة).

5) أن لا تكون عليه أي التزامات للغير قبل السفر (إيجارات - فواتير خدمات وغيرها).

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6) إذا كان المتقدم طالب خرّيج فيجب ان لا يكون قد سبق وصرفت له تذاكر العودة او أي بدل نقدي عنها، كما يجب عليه تقديم إقرار بإستلام تذاكر العودة المقررة له من جهة الابتعاث.

7) إذا كان المتقدم يحمل بطاقة لجوء فيجب عليه احضار إفادة من اتحاد اللاجئين بتخليه عن بطاقة اللجوء وعدم ادراج اسمه في قوائم اللجوء في ماليزيا.

ونظرا لمحدودية المقاعد ستكون الأولوية للعائلات ثم المتقدمين الأول فالاول.

وسيكون آخر يوم للتسجيل هو يوم الجمعة 14 يونيو 2019م.

فعلى الاخوة الراغبين بالمغادرة بشكلٍ نهائي وتنطبق عليهم المعايير المذكورة أعلاه سرعة تسجيل أسمائهم وبياناتهم على الرابط التالي خلال الفترة المحددة:

https://yemenembassy.my/ar/charity-flight-tickets/