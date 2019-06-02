تعرف على أبرز 5 قراء في العالم من أصول يمنية.. فيديو

يستعرض مقطع الفيديو التالي أشهر خمسة قراء في العالم من أصول يمنية. ويأتي في مقدمتهم علي عبد الله جابر، وهو من مواليد (27 أغسطس 1953 / ذي الحجة 1373 هـ - 13 ديسمبر 2005 /12 ذي القعدة 1426 هـ)وكان إمام الحرم المكي من الفترة من 1401 هـ - 1409 هـ تخللها فترة سفر إلى كندا ترك الإمامة رسمياً في عام 1402 هـ وعاد ليكون مكلفاً للإمامة عام 1406 هـ حتى 1409 هـ إثر مرض ألم به منذ فترة طويلة، ومدرساً في الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ولد علي جابر في مدينة جدة عام 1373 هـ في شهر ذي الحجة, انتقل إلى المدينة المنورة مع والديه عند بلوغه الخامسة من العمر.

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