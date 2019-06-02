صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في شدا

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، حزيران 02، 2019، تحركات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت أن أصوات الانفجارت الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة.
ولفتت إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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