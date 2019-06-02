وكيل الحديدة: كم من نساء رمّلت وأطفال يُتمت بسبب الحوثية المدعومة من إيران

حمل وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي، المسؤولية عن ترميل النساء ويتم الأطفال.
وقال القديمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "كم من نساء رملت وكم من أطفال يتمت وكم من أسر فقدت ابنائها شباب ورجال بسبب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومه من ايران".
وأضاف :"لن يغفر لكم الشعب اليمني وسيأخذ بحق اليمنيين كافة منكم أيها المجوس وستتطهر اليمن من نجاستكم للأبد".
وتابع في تغريدة أخرى:"مؤامره دولية كبيرة لعدم تحرير محافظة الحديدة لتظل مستنقع للمنظمات الدولية ومليشيات الحوثي الإرهابية تم التجهيز لتحرير محافظة الحديدة في 27 من شهر رمضان من العام الماضي ولكن الضغوطات الدولية على الحكومة الشرعية والتحالف العربي كانت أكبر ليتم إيقاف التقدم".
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