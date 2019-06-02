البُحسني يُبارك بنجاح الخطة الأمنية بحضرموت لشهر رمضان

بارك محافظ حضرموت بنجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان مؤكداً أنها نموذجية على مستوى الوطن.

وفي التفاصيل ، بارك محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك .

وقال المحافظ إن الخطة الأمنية التي اعتمدتها اللجنة الأمنية بالمحافظة قبل رمضان المبارك كانت محكمة وراعت سلبيات الأعوام الماضية ، فكان النجاح حليفها وكانت نموذجية على مستوى الوطن.

وأكد المحافظ في تصريح لمكتبه الإعلامي أن النجاح تحقق بفضل توفيق الله تعالى ثم بمستوى الانضباط واليقظة العالية لرجال الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية الذين شكّلوا تلاحماً جميلاً مع المواطنين خلال أيام الشهر الفضيل.

وحيّا المحافظ جهود ويقظة قيادات وضباط وصف وجنود المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين نفّذوا بإتقان ويقظة وروح معنوية عالية الخطة الأمنية بفضل تواجدهم الدائم في المعسكرات ونقاط التفتيش والدوريات الثابتة والمتحركة والطرقات وشرطة السير الأمر الذي أثمر استقرار الأمن وضمان الحركة الانسيابية خلال أيام وليالي الشهر الكريم والحدّ من الازدحامات الخانقة .

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وقال المحافظ إن المواطن اليوم يشعر بكل فخر بأنه يمتلك قوة عسكرية وأمنية تمثّل الوجه المشرق لحضرموت بفضل يقظة رجال المؤسستين العسكرية والأمنية وما يتمتعون به من أخلاق وتعاون وروح معنوية عالية.

وأشاد المحافظ بالدور الفاعل للمواطنين وتعاونهم الوثيق والخلاّق مع رجال المؤسستين الأمنية والعسكرية ليضربوا بذلك أروع صور الرقي والوعي الذي يتمتع به أبناء حضرموت .

وشدّد المحافظ على استمرار اليقظة لحفظ الأمن خلال أيام عيد الفطر السعيد لينعم المواطنون بأجواء هادئة وسعيدة ، تتويجاً لأدائهم لفريضة الصوم في الأجواء ذاتها.

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية قد أشرف على خطة أمنية شاملة لحفظ الأمن في رمضان المبارك ، شدّد خلالها على اليقظة والروح المعنوية العالية والانتشار الأمني في كل المواقع والمنشآت والنقاط الأمنية والعسكرية والشوارع وتسهيل حركة السير وتفعيل دور رجال شرطة السير للتخفيف من الاختناقات والازدحامات خلال أيام وليالي الشهر المبارك .

وشهدت الخطة الأمنية إشادة واستحسان المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم للدور الفاعل للأجهزة الامنية والعسكرية وانتشارهم الكبير في جميع الشوارع وعلى امتداد الطرق الطويلة وتعاونهم الملحوظ مع المواطنين وتنظيمهم لحركة السير.