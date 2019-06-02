الدبعي: الحوثيون يستخدمون النساء كأداة للابتزاز

صنعاء - الخليج 365

أكدت الناشطة ، ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور في مؤتمر الحوار الوطني، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، بأن "الحوثيين يستخدمون النساء كأداة للابتزاز".

وأضافت الدبعي في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بحسب تصريحات لأعضاء في الهئية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن هناك انتهاكات بشعة بحق النساء في سجون صنعاء".

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وتابعت:"حيث تتواجد 100 امرأة يمنية في 3 غرف يتم اقتيادهن من أمام المدارس ومن منازلهن بخدعة الإغاثة وبتهم الدعارة للضغط على أسرهن بسبب الاختلاف الفكري والسياسي".

ومضت:"كما يوجد 70 امرأة في سجن عمران و12 امرأة في سجن الحديدة ".

وشددت أن "هذه الجريمة البشعة بحق النساء تدل على عقلية الازدراء والاحتقار التي ينظر بها الحوثيين للنساء كأداة للابتزاز ".

ولفتت إلى أن "هذه القضية تحتاج إلى تناولها على مستوى عالي من التصعيد الحقوقي والإنساني لفضح هذه الجرائم التي تقع بحق النساء وإيصالها إلى أعلى المستويات .وعلى جميع المنظمات والهيئات العاملة في قضايا المرأة الاشتغال على هذه القضية وفضح المتسببين فيها".