البحسني يفتتح محطة وقود في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم محطة الوقود بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا .

وشدد المحافظ عقب افتتاح المحطة التي تتسع لخزن 120 ألف لتر بنزين وديزل، أهمية هذا المشروع الذي سيخدم المنطقة العسكرية الثانية التي لم تشهد منذ تأسيسها مثل هذا المشروع الحيوي الذي تحقق اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل ظروف الحرب.

وأضاف أن الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية حظيت باهتمام كبير من قبل قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية ، حيث شهدت المؤسستين العسكرية والأمنية خطوات متقدّمة تم خلالها إعادة تأهيل جميع مباني المنطقة العسكرية الثانية وإعادة تأهيل وترميم المعسكرات القديمة التي تعرّضت للتدمير من العناصر الإرهابية وبناء معسكرات جديدة وتشييد مبانٍ جديدة بالمعسكرات وتسوير المعسكرات التي كانت مستباحة للنهب ، كما تم انشاء معسكرات جديدة في المواقع التي انتشرت فيها قوات المنطقة العسكرية الثانية في الجبال السود والمسيني وباتجاه مديريتي حجر والضليعة وتشييد مساكن لائقة بها .

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وقال المحافظ إن قيادات وضباط وصف وجنود المؤسستين العسكرية والأمنية سيحظون بكل الرعاية والاهتمام وتوفير الأجواء المناسبة لينفّذوا المهام الموكلة إليهم بهمّة عالية وانضباط.

وذكر محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية أن حجم العمل الكبير الذي تحقق في المشاريع والمنشآت العسكرية تجاوزت كلفته الـ 3 مليار ريال تم تسخيرها لتطوير المؤسسة العسكرية ولينعم أفرادها بالتطوير الدائم والمنشآت المريحة لأداء عملهم .

ورفع المحافظ التهاني والتبريكات لعموم أبناء المحافظة ولمنتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى تعالى أن يعيده بالخير على الجميع ، موجهاً بمزيد من الانضباط واليقظة العالية لحفظ الأمن خلال أيام العيد المبارك تواصلاً لنجاحات الخطة الأمنية التي تحققت في رمضان الفضيل.