صعدة.. قصف جوي يطال أهدافا للمليشيا في سحار

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، حزيران 02، 2019 أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أهدافا للمليشيا في منطقة آل الصيفي التابعة لمديرية سحار بالمحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية القريبة من مركز المحافظة.

وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في صعدة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.