الحربي: الحوثية تؤكد مجدداً أنها مجرد أداة إيرانية

علق الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الأحد، على الصور التي رفعها الحوثيون في الحديدة غرب اليمن.

وقال الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" إن "الميليشيات الحوثية تؤكد مجدداً أنها مجرد أداة إيرانية قذرة يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني ويوجهها لخدمة أجندة طهران السياسية والطائفية".

وتابع:"والمسيرة المسلحة التي أخرجها الحوثيون في الحديدة ورفعت صور الخميني وخامنئي خير شاهد على ذلك".

كما بث الحربي صورة لطفل يمني وقال:"سبق وأن تم القبض عليه في إحدى جبهات القتال الحوثية تم التقاطها له بعد أن تم تأهيله في برنامج إعادة إعمار اليمن لمركز الملك سلمان للإغاثة وتم إدخاله للمدرسة، لكن الغريب والمحزن أن الطفل لحظة استلامه للكتب المدرسية حملها لا شعوريا كحمله للسلاح".