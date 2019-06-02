ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار وباء الكوليرا في اليمن، في ظل تشديد الحصار الجوي والبحري والبري على اليمن.

وقالت المنظمة، إن عدد الوفيات ارتفع الى ستمائة وإحدى وعشرين حالة منذ بداية العام الجاري.

وبحسب المنظمة، فإن عدد الإصابات بالوباء تجاوز 150 ألف حالة في مختلف المحافظات.

وكانت المنظمة قد أكدت، في وقت سابق، أن أربعة عشر مليونَ يمني بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية، وأن خمسين في المئة من المرافق الصحية في البلاد لا تعمل، وهي تفتقر للأطباء والأدوية.